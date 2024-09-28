Креативні костюми, топи-нагрудники та елегантність: Вікторія Бекхем представила колекцію весна-літо 2025

Вікторія Бекхем повернулася до Парижа на Тиждень моди, де презентувала публіці колекцію весна-літо 2025.

Британська модельєрка вкотре продемонструвала на подіумі свою любов до елегантності, жіночності та витончених силуетів. Також вона вкотре представила вбрання у розкішному соковитому кольорі зеленого яблука, який став уже невід'ємною частиною багатьох її колекцій.

Бекхем продемонструвала безліч креативних варіантів офіскору: жакети, штани, жилети, двобортні вироби, безліч варіантів штанів та жакетів з розрізами в найнесподіваніших місцях. Були в колекції і вечірні сукні з ніжного шовку. Вони створені в лаконічних легких фасонах, які надавали образам легкості та елегантної сексуальності.

Справді оригінальними та несподіваними для стилю Вікторії стали структурні топи та корсети, відлиті з епоксидної смоли. Вони буквально повторювали вигини тіл моделей і мали креативний вигляд.

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Наприкінці показу модельєрка вийшла до гостей шоу. На Вікторії був елегантний чорний костюм-смокінг.

Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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