Кринолін, пір'я та ніжні кольори: Дім Dior презентував кутюрну колекцію весна-літо 2025

У Парижі стартував Тиждень високої моди і традиційно, в перший день цього заходу свою колекцію от кутюр на сезон весна-літо 2025 презентував Модний дім Christian Dior.

Цього разу Марія Грація К'юрі оказала величезну кількість дівочих вбрань із воланами, рюшами, мереживом та короткими спідницями. Також у колекції було використано багато пір'я, квіткових аплікацій та прозорих елементів.

"У цій колекції мене захопила лінія А-силуету Ів Сен-Лорана, тому що вона відсилає до сукні для дівчаток, але силует набагато сконструйованіший. Він поєднує в собі елементи, які не входять до моєї звичної мови, які мені хотілося переробити новим підходом. Я вважаю, що на дитинство треба звернути увагу, бо воно є дуже важливою частиною нашого існування", – пояснила дизайнерка.

Головною окрасою колекції стали сукні з прозорими криноліновими спідницями, які були оздоблені квітами та бісером.

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Також креативний директор доручила художниці Рітіці Мерчант створити дев'ять карт, які слугували тлом для шоу. Їх спеціально перенесли на текстильні гобелени.

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