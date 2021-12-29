Криноліни та фраки в колекції Louis Vuitton сезону весна-літо 2022

Дуже цікава колекція була представлена цього сезону знаменитим Модним домом.
Колекція Louis Vuitton прет-а-порт сезону весна-літо 2022 демонструє багато цікавих рішень.
Колір та принти
Колекція не тішить різноманітністю колірної палітри: чорний, білий, синій денім і золото — ось, мабуть, і всі кольори, що використовуються.
Принти теж не відіграють у ній скільки-небудь значущої ролі. Можна відзначити тільки цей ефектний кейп з polka dot.
Фактури та тканини
А ось фактури, навпаки, дуже різноманітні. У колекції використані шовк, шкіра, мереживо, денім та аплікації, пір'я, хутро та оксамит. Дуже багато золотого шиття та тканин із золотою або срібною ниткою.
Фасони та силуети
Варто відзначити фраки оверсайз та спідниці з криноліном, також дуже красиві туніки, які пропонується носити з джинсами та сукні у білизняному стилі.
Аксесуари та деталі
Привертають увагу яскраві сандалі з декоративною шнурівкою і окуляри з фігурними оправами.
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