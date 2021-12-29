Криноліни та фраки в колекції Louis Vuitton сезону весна-літо 2022

Криноліни та фраки в колекції Louis Vuitton сезону весна-літо 2022

Дуже цікава колекція була представлена цього сезону знаменитим Модним домом.

Колекція Louis Vuitton прет-а-порт сезону весна-літо 2022 демонструє багато цікавих рішень.

Колір та принти

Колекція Louis Vuitton прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Колекція не тішить різноманітністю колірної палітри: чорний, білий, синій денім і золото — ось, мабуть, і всі кольори, що використовуються.

Колекція Louis Vuitton прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Принти теж не відіграють у ній скільки-небудь значущої ролі. Можна відзначити тільки цей ефектний кейп з polka dot.

Фактури та тканини

Колекція Louis Vuitton прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

А ось фактури, навпаки, дуже різноманітні. У колекції використані шовк, шкіра, мереживо, денім та аплікації, пір'я, хутро та оксамит. Дуже багато золотого шиття та тканин із золотою або срібною ниткою.

Фасони та силуети

Колекція Louis Vuitton прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Варто відзначити фраки оверсайз та спідниці з криноліном, також дуже красиві туніки, які пропонується носити з джинсами та сукні у білизняному стилі.

Аксесуари та деталі

Колекція Louis Vuitton прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Привертають увагу яскраві сандалі з декоративною шнурівкою і окуляри з фігурними оправами.

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