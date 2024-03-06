Крислаті капелюхи, кардигани та платформа: Дім Chanel презентував колекцію осінь-зима 2024-2025

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ Модного дому Chanel. Цього разу креативна директорка бренду Віржині Віар вирішила зробити колекцію сучаснішою, але, звичайно ж, не забула про класичну стилістику, властиву бренду в ретро-естетиці. У сезоні осінь-зима 2024-2025 бренд робить головним аксесуаром капелюх з широкими крисами і це пряме відсилання до засновниці Модного дому Коко Шанель, яка саме розпочала свій шлях із виготовлення головних уборів.

Також на подіумі бренд пропонує велику кількість речей із трикотажу, традиційні вбрання з твіду різних відтінків, але також і штанні костюми, спідниці нижче колін, вільні кардигани з поясом на талії та легкі сукні. Цікавим було й взуття, адже на подіумі можна помітити стильні теплі замшеві чоботи з фірмовим чорним носком, а також різні варіанти чобіт і черевиків на платформі. Однак, окрім Коко, Віар явно надихалася і творчістю Лагерфельда, оскільки в колекції також відчувається і стилістика 80-х років.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

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