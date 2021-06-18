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Кросівки і багато білого кольору: в Афінах відбувся показу круїзної колекції Dior

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Кросівки і багато білого кольору: в Афінах відбувся показу круїзної колекції Dior

Показ Dior в Афінах / Getty Images

Цього разу дизайнерка зробила ставку на комфорт.

17 червня модний дім Dior представив свою нову колекцію Cruise 2022, створену креативною директоркою бренду Марією Грація К'юрі. Місцем проведення показу стала Греція, а точніше стадіон Панатінаїкос в Афінах.

Показ Dior в Афінах / © Getty Images
Показ Dior в Афінах / Getty Images

Місце для показу було обрано мадам К'юрі не випадково, а на основі серії фотографій Діора, зроблених 1951 року екподалык від Парфенона. 70 років по тому французький дім знову повернувся до Греції і представив свої розкішні плісовані і драповані сукні з шифону, із золотою торочкою і грецькою синьою вишивкою, а моделі ходили на показі, як справжні давньогрецькі богині.

Показ Dior в Афінах / © Getty Images
Показ Dior в Афінах / Getty Images

Колекція вийшла досить універсальною, сучасною і комфортною, адже окрім красивих максісуконь були представлені вбрання у стилі спортшик, коли вечірні образи поєднувалися разом з кросівками. Також замість туфель-човників моделі були взуті в гумові чоботи і черевики. Переважали в колекції білі, золоті і сірі кольори, але також було кілька легких суконь і в чорному.

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