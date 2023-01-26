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Кутюр, який ніхто не зрозумів: бренд Viktor & Rolf викликав фурор своєю кумедною колекцією вбрань

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1612
Час на прочитання
2 хв
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Кутюр, який ніхто не зрозумів: бренд Viktor & Rolf викликав фурор своєю кумедною колекцією вбрань

Показ колекції весна-літо 2023 року бренду Viktor & Rolf / Фото: Getty Images

Дизайнери вирішили нагадати глядачам та світу, що висока мода – це насамперед шоу.

Viktor and Rolf – голландський Дім авангардної моди класу люкс, заснований 1993 року Віктором Горстінгом та Рольфом Снуреном. Протягом усієї своєї кар'єри дизайнери прагнуть кинути виклик упередженням щодо моди та подолати розрив між нею та мистецтвом, тому кожен їхній показ більше нагадує артперформанс, ніж фешншоу. І якщо минулого сезону дизайнери представили речі з величезними плечима, комірами та бантами, то в колекції весна-літо 2023 вирішили епатувати сукнями, які були перевернуті у всіх напрямках.

Вбрання, які ніби йшли подіумом окремо від дівчат, були виконані дизайнерами з тюлю, а самі моделі одягнені в корсети тілесного відтінку, що зливалися з кольором їхньої шкіри. Також на кожній з дівчат були гламурні туфлі зі стразами, зібране волосся та макіяж з чорними стрілками.

Показ колекції весна-літо 2023 року бренду Viktor & Rolf / © Getty Images
Показ колекції весна-літо 2023 року бренду Viktor & Rolf / Фото: Getty Images
Показ колекції весна-літо 2023 року бренду Viktor & Rolf / © Getty Images
Показ колекції весна-літо 2023 року бренду Viktor & Rolf / Фото: Getty Images
Показ колекції весна-літо 2023 року бренду Viktor & Rolf / © Getty Images
Показ колекції весна-літо 2023 року бренду Viktor & Rolf / Фото: Getty Images
Показ колекції весна-літо 2023 року бренду Viktor & Rolf / © Getty Images
Показ колекції весна-літо 2023 року бренду Viktor & Rolf / Фото: Getty Images
Показ колекції весна-літо 2023 року бренду Viktor & Rolf / © Getty Images
Показ колекції весна-літо 2023 року бренду Viktor & Rolf / Фото: Getty Images

Але не варто думати, що Viktor and Rolf зробили колекцію, речі якої ніхто не купить через дивакуватий дизайн, адже окрім цих епатажних образів, моделі продемонстрували дуже елегантні та ніжні класичні бальні сукні з пишними спідницями. Ймовірно, ці образи ми ще побачимо на червоних доріжках цьогоріч.

Показ колекції весна-літо 2023 року бренду Viktor & Rolf / © Getty Images
Показ колекції весна-літо 2023 року бренду Viktor & Rolf / Фото: Getty Images
Показ колекції весна-літо 2023 року бренду Viktor & Rolf / © Getty Images
Показ колекції весна-літо 2023 року бренду Viktor & Rolf / Фото: Getty Images
Показ колекції весна-літо 2023 року бренду Viktor & Rolf / © Getty Images
Показ колекції весна-літо 2023 року бренду Viktor & Rolf / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1612
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