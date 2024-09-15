Квіти, яскраві відтінки та жіночність: бренд Carolina Herrera презентував колекцію весна-літо 2025

У новому сезоні бренд пропонує звернути увагу на жіночність та романтичність.
Під час Тижня моди у Нью-Йорку відбувся показ колекції весна-літо 2025 року Модного дому Carolina Herrera.
Креативний директор марки Вес Гордон залишився вірним кодам, які заклала засновниця бренду, ім'я якої він носить, тому в колекції було багато квіткових мотивів, які можна помітити в принтах, прикрасах і фасонах.
Квіти прикрашали як на струмливих сукнях, так і на структурованих жакетах. Вони були у вигляді аплікацій та великих 3D елементів. Але також на подіумі можна було помітити вироби з тканини з класичною гусячою лапкою та горохом.
Серед додаткових елементів декору були: бісер, лелітки, банти, рюші, драпування та фатин. Кольорова гама була не дуже широкою, оскільки у вбраннях переважно було використано: синій, чорний, білий, жовтий і рожевий.
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