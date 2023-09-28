Квіткова вишивка, аплікації та підкреслені талії: Balmain презентував колекцію весна-літо 2024

У середу ввечері в межах Тижня моди у Парижі відбувся довгоочікуваний показ весняно-літньої колекції Модного дому Balmain. Якийсь час було під питанням, чи відбудеться шоу, оскільки практично перед самим показом бренд пограбували і за словами креативного директора – модельєра Олів'є Рустена – вкрали понад 50 одиниць із нової колекції.

Зловмисники викрали фургон із речами з нової колекції, яку транспортували з аеропорту до штаб-квартири Модного дому. В результаті дизайнер та його команда працювали день і ніч, щоб створити нові вбрання для показу менш ніж за два тижні.

Але не дивно, що хтось захотів вкрасти ці речі, оскільки колекція вийшла просто дивовижною і справді дуже весняною. У декорі вбрань Рустен використовував багато яскравих відтінків, квіткових аплікацій та принтів. Також дизайнер представив багато мінівбрань і всі речі в колекції були дуже жіночними та підкреслювали талію.

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Balmain / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Balmain / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Balmain / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Balmain / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Balmain / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Balmain / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Balmain / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Balmain / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Balmain / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Balmain / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Balmain / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Balmain / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Balmain / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Balmain / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Balmain / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Balmain / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Balmain / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2024 року бренду Balmain / Фото: Associated Press

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