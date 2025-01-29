Квіткові мотиви, багато вишивки та денім: Elie Saab представив кутюрну колекцію весна-літо 2025

У межах Тижня моди, який зараз у розпалі в Парижі, ліванський Модний дім Elie Saab, що спеціалізується на розкішних ошатних сукнях, представив свою нову колекцію.
Жодний Тиждень моди у французькій столиці не минає без колекції цього бренду. Головною особливістю марки є те, що вбрання ретельно продумані, мають складні дизайни, святкові та гламурні.
У багатьох сукнях бренду присутня вишивка бісером, лелітками та іншим декором, нерідко також можна побачити на сукнях квіткові аплікації та торочку.
Однак цього разу модельєр вирішив трохи поексперементувати з тканинами та презентував серію вбрань із темно-синього деніму. Вечірні сукні мали високі розрізи та квіткові мотиви, які були відсиланням до весни та ніжності.
Деталізація деяких виробів також вражала.
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