Квіткові мотиви, багато вишивки та денім: Elie Saab представив кутюрну колекцію весна-літо 2025

У межах Тижня моди, який зараз у розпалі в Парижі, ліванський Модний дім Elie Saab, що спеціалізується на розкішних ошатних сукнях, представив свою нову колекцію.

Жодний Тиждень моди у французькій столиці не минає без колекції цього бренду. Головною особливістю марки є те, що вбрання ретельно продумані, мають складні дизайни, святкові та гламурні.

У багатьох сукнях бренду присутня вишивка бісером, лелітками та іншим декором, нерідко також можна побачити на сукнях квіткові аплікації та торочку.

Показ кутюрної колекції Elie Saab на сезон весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab на сезон весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab на сезон весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab на сезон весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab на сезон весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Однак цього разу модельєр вирішив трохи поексперементувати з тканинами та презентував серію вбрань із темно-синього деніму. Вечірні сукні мали високі розрізи та квіткові мотиви, які були відсиланням до весни та ніжності.

Показ кутюрної колекції Elie Saab на сезон весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab на сезон весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Деталізація деяких виробів також вражала.

Показ кутюрної колекції Elie Saab на сезон весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab на сезон весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab на сезон весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab на сезон весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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