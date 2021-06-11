Квіткові принти і чоботи в стилі диско в колекції Victoria Beckham сезону осінь-зима 2021-2022

Колекція бренду Victoria Beckham витримана в ностальгійному дусі і представлена у вигляді фотосесії в аскетичному інтер'єрі.
Колекція Victoria Beckham прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 сподобається тим, хто в одязі любить жіночність і мінімалізм.
Колір, принти та візерунки
Основна частина колекції витримана в дуже ніжних пастельних тонах. Але є і яскраві червоні акценти, і повністю чорні вбрання.
Варто відзначити витончені квіткові принти і принт з великими золотими рибками.
Фактури і тканини
Гра фактур дуже тонка, красиво поєднуються трикотаж, тонкий шовк і кашемір.
Фасони і силуети
Фірмові довгі широкі прямі штани з високою талією в колекції представлені широко, також є красиві жіночні сукні довжиною трохи нижче колін і спідниці в складку або з плісуванням й елегантні пальта.
Взуття та аксесуари
Звертає на себе увагу взуття, а саме високі срібні чоботи з досить широкою халявою і стійким підбором.
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