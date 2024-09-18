Квіткові принти, клітинка та ретроестетика: бренд Antonio Marras презентував колекцію весна-літо 2025

Колекція вийшла трохи похмурою, але була дуже елегантною.

У Мілані в межах Тижня Моди відбувся показ колекції весна-літо 2025 італійського бренду Antonio Marras. Розкішні вбрання представлені на подіумі були цього разу натхненні акторкою Анною Марією П'єранджелі, відомою також під псевдонімом П'єр Анджелі, яка була родом із Сардинії.

У колекції помітна ретроестетика, кольори використовувалися переважно чорні, оливкові, пастельні та сірі. Також було кілька вбрань у яскравих відтінках, що вибивалися із загальної кольорової гами. Що стосується принтів, то вони були переважно квітковими, але активно використовувалася і велика клітинка.

Antonio Marras запропонував у своїй новій колекції багато варіантів торочки, солом'яні капелюхи, декольте та навіть вироби з пір'ям.

Показ бренду Antonio Marras весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Antonio Marras весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Antonio Marras весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Antonio Marras весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Antonio Marras весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Antonio Marras весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Antonio Marras весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Antonio Marras весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Antonio Marras весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Antonio Marras весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Antonio Marras весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Antonio Marras весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Antonio Marras весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Antonio Marras весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Antonio Marras весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Antonio Marras весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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