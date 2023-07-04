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Квітковий декор та класичні силуети: Дім Chanel презентував кутюрну колекцію осінь-зима 2023-2024

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Квітковий декор та класичні силуети: Дім Chanel презентував кутюрну колекцію осінь-зима 2023-2024

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

На набережній Сени у Парижі відбувся показ кутюрної колекції Chanel у межах Тижня високої моди.

Колекція осінь-зима 2023-2024, представлена Віржині Віар, є портретом чутливої, але сміливої парижанки: те, що вона носить, про що читає і думає, та й саме її ставлення до життя відображається в ансамблі з твіду, шовкового шифону, органзи та інкрустованого мережива, а композиція з квіткових та графічних мотивів свідчить про кипучість багатого та жіночного творчого початку.

Серед речей, які були представлені на модному шоу можна побачити класичні модні костюми зі спідницями нижче колін, кілька варіантів пальт, а також вироби багато розшиті лелітками та бісером.

Відкривала шоу Каролін де Мегре – французька аристократка, модель та музична продюсерка.

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
417
Поділитись:
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Viber
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