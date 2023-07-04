Квітковий декор та класичні силуети: Дім Chanel презентував кутюрну колекцію осінь-зима 2023-2024

Колекція осінь-зима 2023-2024, представлена Віржині Віар, є портретом чутливої, але сміливої парижанки: те, що вона носить, про що читає і думає, та й саме її ставлення до життя відображається в ансамблі з твіду, шовкового шифону, органзи та інкрустованого мережива, а композиція з квіткових та графічних мотивів свідчить про кипучість багатого та жіночного творчого початку.

Серед речей, які були представлені на модному шоу можна побачити класичні модні костюми зі спідницями нижче колін, кілька варіантів пальт, а також вироби багато розшиті лелітками та бісером.

Відкривала шоу Каролін де Мегре – французька аристократка, модель та музична продюсерка.

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

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