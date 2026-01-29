Квіти, драпування та нова магія Dior: бренд представив колекцію от‑кутюр у Парижі

Українська модель Карина Мазяр на показі Christian Dior Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Це була особливо важлива подія, оскільки колекція Haute Couture на сезон весна-літо 2026 стала дебютною для Джонатана Андерсона — нового креативного директора бренду, який вперше від часів Крістіана Діора став єдиним креативним директором для всіх напрямків бренду: жіночої лінії одягу, чоловічої та аксесуарів.

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Андерсон описав нову колекцію як Grammar of Forms — нову граматику форм, де мода постає як система, що постійно розвивається, а не просто набір символів минулого. А ось основна ідея колекції, яку дизайнер спробував передати — поєднання природи, історії та мистецтва. Природа у виробах — це не просто декоративний мотив — вона впливає на силуети та форму тканин.

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Саме тому у виробах ми бачимо багато квітів у вигляді аксесуарів, як аплікації та навіть на взутті, а деякі силуети мають об’ємні форми, схожі на цибулини квітки. Також у колекції Андерсона багато елементів виготовлені вручну з надзвичайною увагою до деталей і дизайнер це підкреслює, акцентує на цьому увагу.

Значна частина колекції будується на легких, повітряних тканинах: тюль, органза та прозорі органічні матеріали утворюють ефірні, ледь помітні контури, які ніжно огортають тіло моделей, але є у дизайнера і цікаві архітектурні елементи, які він вдало поєднує з цими повітряними текстурами.

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Таким чином Андерсон намагався створити контраст між жорсткістю форми і делікатністю матеріалу, з якого виготовлені вироби.

Показ Christian Dior Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

