Лаконічна елегантність: Дім Fendi презентував кутюрну колекцію осінь-зима 2023-2024 у Парижі

У Парижі в межах Тижня високої моди відбувся показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Модного дому Fendi. Бренд залишився вірним собі — колекція вирізнялася особливою лаконічністю та елегантністю.

Вбрання були в основному однотонними, з пастельної тканини, довжини максі, з красивими драпуваннями, воланами, також у деяких моделях зустрічався асиметричний поділ і декор.

Образи дівчат доповнювали ювелірні прикраси від Дельфіни Делеттре-Фенді – дочки французького ювеліра Бернара Делеттре та представниці грандіозного клану Фенді – Сільвії Вентуріні-Фенді.

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Fendi / Фото: Associated Press

Наприкінці показу Дельфіна Делеттре-Фенді вийшла на уклін із творцем колекції – креативним директором Дому Fendi Кімом Джонсом.

Дельфіна Делеттре-Фенді та Кім Джонс / Фото: Associated Press

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