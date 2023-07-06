Лаконічна розкіш та культовий рожевий: Valentino презентував кутюрну колекцію осінь-зима 2023-2024

Колекцію було продумано дизайнером до дрібниць, а саме шоу відбулося на території замку Шантії.

У Франції в межах Тижня високої моди знаменитий Модний дім Valentino презентував публіці кутюрну колекцію осінь-зима 2023-2024. Цього разу креативний директор бренду П'єрпаоло Піччолі вирішив поєднати на подіумі лаконічність та розкіш, тому на моделях можна побачити вбрання без надмірностей, основний акцент у яких зроблено на глибоких декольте, принтах та тканинах.

Також у колекції можна побачити трендові флористичні принти, культовий рожевий колір, який став уже візитівкою Valentino, а також масивні сережки та пір'я.

Одним із найнезвичайніших і несподіваних образів у колекції було вбрання, яке презентувала Кая Гербер — дочка супермоделі Сінді Кроуфорд. Дівчина вийшла на подіум у джинсах, повністю розшитих намистинами, і білій сорочці з дуже глибоким декольте.

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Наприкінці шоу Піччолі вийшов до публіки не сам, як це роблять інші дизайнери, а з усією командою, яка працювала над колекцією.

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Valentino / Фото: Associated Press

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