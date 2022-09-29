Лаконічні джинси, плащі та картаті сорочки: Bottega Veneta презентували колекцію весна-літо 2023

Показ відбувся під час Тижня моди у Мілані.

Креативний директор бренду Матьє Блазі не мав особливих амбіцій наряджати зірок на червоні доріжки та прем'єри, дизайнер просто створив зручну, лаконічну та повсякденну колекцію одягу. Речі, представлені на подіумі, будуть актуальними для будь-якого приводу, вони стильні та не нав'язливі.

У колекції Блазі показав кілька варіантів коктейльних суконь, повсякденних образів для офісу, костюмів, речей з деніму та шкіри. Це образи для активних мешканців міста, які хочуть бути стильними, але водночас почуватися комфортно.

Зіркою показу стала британська супермодель Кейт Мосс. Знаменитість вийшла на подіум у лаконічних джинсах, майці та картатій сорочці. Оригінальною деталлю вбрання стали черевики з характерним для бренду плетінням.

Показ колекції Bottega Veneta весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Bottega Veneta весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Bottega Veneta весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Bottega Veneta весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Bottega Veneta весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Bottega Veneta весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Bottega Veneta весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Bottega Veneta весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Bottega Veneta весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Bottega Veneta весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Bottega Veneta весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Bottega Veneta весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Bottega Veneta весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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