Лаконічні кольори і багато торочки: бренд Michael Kors представив колекцію весна-літо 2026

Колекція витримана в лаконічності і простому міському шику, а також наповнена безліччю базових речей.

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Американський бренд Michael Kors презентував на Тижні моди в Нью-Йорку свою весняно-літню колекцію на 2026 рік. На подіумі було представлено багато класичного вбрання, а також естетика бохошик, що набирає популярності.

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Вбрання на подіумі були витримані в нейтральних тонах, які часто можна побачити у бренду, і які підкреслюють його позачасовий підхід до моди і трендів: верблюжому, кольорі слонової кістки, чорному, ніжно-рожевому і приглушеному сірому.

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Також на подіумі можна було побачити: штани вільного крою, сукні з драпуванням і вільні сорочки, довгі подоли і повітряні деталі. Важливими деталями колекції стали драпування і торочка, яка простежувалася в дизайні багатьох аксесуарів.

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

