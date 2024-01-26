Лаконічність, стриманість та лелітки: Модний дім Fendi представив колекцію весна-літо 2024

У межах Тижня високої моди в Парижі відбувся показ колекції весна-літо 2024 бренду Fendi. Вона виділялася на тлі інших представлених брендами вбрань своєю ніжністю, лелітками і легкими тканинами.

На подіумі можна також помітити кілька варіантів вбрань зі шкіри, однотонних тканин та об'ємні сукні з торочкою з бісеру та леліток. Силуети були представлені найпростіші. Кім Джонс – креативний директор бренду – використав як джерело натхнення для цієї колекції футуристичні підходи Карла Лагерфельда, який раніше очолював бренд.

Також варто відзначити і аксесуари, адже вони навпаки були незвичайними – окуляри мали оригінальну форму, сумки прикрашав бісер і кристали, а взуття теж було з торочкою, стразами та лелітками.

Показ колекції Haute Couture Модного дому Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Fendi / Фото: Associated Press

Читайте також: