Легкість, прозорість та бохо-естетика: бренд Chloe представив колекцію весна-літо 2025

Оскільки наступні кілька сезонів з нами буде тренд на бохо-естетику, яка передбачає ніжні відтінки, рюші, напівпрозорі тканини, трикотажні вироби, масивні прикраси в стилі хіпі, великі окуляри і вільний крій, то бренд Chloe буде особливо популярний. Креативна директорка марки Чемена Камалі для своєї другої колекції знову вирішила акцентувати увагу на легкості, відвертості та наївності.

У сезоні весна-літо 2025 модельєрка пропонує багато варіантів вбрань: сукні зі складками, панталони з гумками, топи, вироби зі шкіри, в'язані балетки, а також, що цікаво, силіконові босоніжки. Особливо яскравими акцентами її колекції стали креативні сумки у вигляді мушель. Колекція дуже нагадувала естетику 70-х років.

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Колекція Chloe весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

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