Макраме і торочки в колекції Chloe прет-а-порт сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже романтичною.

Колекція Chloe прет-а-порте сезону весна-літо 2022 року містить у собі багато елементів бохо та етніки. Ці стилі вже стали візитівкою креативного директора бренду та екоактивістки Габріели Герст.

Колір та принти

Колекція Chloe прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Колірна гама дуже вишукана, в ній переважають молочні та бежеві тони, але є і яскраві образи: жовті, оранжево-червоні та строкаті вбрання.

Фактури та тканини

Колекція Chloe прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Привертають увагу речі з макраме і з різнокольорових стрічок. Також великий інтерес викликають матеріали, пошиті зі шматочків тканин, з'єднаних між собою плетінням.

Фасони та силуети

Колекція Chloe прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Довгі туніки та трикотажні сукні, сукні-сітки та елегантні широкі штани, кроп-топи з штанними костюмами та елегантні плащі складають основу колекції.

Аксесуари та деталі

Колекція Chloe прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

В обробці одягу та аксесуарів широко використовується бахрома.

Особливо цікаві плетені з макраме сумки.

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