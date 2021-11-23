Макраме і торочки в колекції Chloe прет-а-порт сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже романтичною.
Колекція Chloe прет-а-порте сезону весна-літо 2022 року містить у собі багато елементів бохо та етніки. Ці стилі вже стали візитівкою креативного директора бренду та екоактивістки Габріели Герст.
Колір та принти
Колірна гама дуже вишукана, в ній переважають молочні та бежеві тони, але є і яскраві образи: жовті, оранжево-червоні та строкаті вбрання.
Фактури та тканини
Привертають увагу речі з макраме і з різнокольорових стрічок. Також великий інтерес викликають матеріали, пошиті зі шматочків тканин, з'єднаних між собою плетінням.
Фасони та силуети
Довгі туніки та трикотажні сукні, сукні-сітки та елегантні широкі штани, кроп-топи з штанними костюмами та елегантні плащі складають основу колекції.
Аксесуари та деталі
В обробці одягу та аксесуарів широко використовується бахрома.
Особливо цікаві плетені з макраме сумки.
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