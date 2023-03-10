Маленькі чорні сукні, джинси та білі сорочки: Versace презентував колекції осінь-зима 2023-2024

На подіумі були представлені речі для жінок і чоловіків.

Донателла Версаче вирішила цього разу провести показ нової колекції осінь-зима не в Мілані, а в сонячній Каліфорнії та зібрати на подіумі найвідоміших сучасних супермоделей: Наомі Кемпбелл, Джіджі Хадід та Кендалл Дженнер.

Також на заході з'явилися багато зірок: Дуа Ліпа, Майлі Сайрус, Ченнінг Татум, Енн Гетеуей та Lil Nas X, також прийшла підтримати Донателлу Версаче Памела Андерсон.

Під час створення колекції дизайнерка надихалася естетикою 90-х та портретом супермоделі Крістен Макменамі, зробленого Річардом Аведоном 1995 року. Тоді вона позувала в чорному спідничному костюмі від бренду. Вбрання ідеально сиділо на фігурі і було прикрашене золотими ґудзиками. Тому Донателла презентувала на подіумі кілька варіантів такого образу, але вже в новій інтерпретації. Також ми бачимо багато варіантів маленької чорної сукні, вбрання з драпуванням, намистинами та "оперні" рукавички. Також здивували в цій колекції джинси. Дизайнерка пропонує в новому сезоні один із найпростіших і класичних образів – широкі джинси та біла сорочка.

Показ Versace осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Наприкінці шоу Донателла також традиційно вийшла до публіки. На модельєрці була маленька чорна сукня з її колекції.

Показ Versace осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Читайте також: