Масивне золото, кафи та бісер: які прикраси будуть у моді 2024 року

Це тенденції, про які треба знати вже зараз.
Тренди на прикраси існують так само, як і на інші речі. Але цього року, зважаючи на те, що бренди показали на Тижні моди осінь-зима 2024-2025, у моді не буде мінімалізму.
На подіумі ми побачили велику кількість масивних золотих виробів із металу, а також обтічні форми, вироби із бісеру та навіть анімалістичні моделі. Також у багатьох колекціях відчувається натхнення естетикою 80-х та бохо-стилем.
Масивні золоті прикраси
У стилі 80-х
Яскраві кольори
Кафи
Бісер та блискітки
Анімалістичні
Великі та довгі намиста
Тканинні прикраси
Гарні геометричні лінії
Масивні
Розсинхрон
Срібло
Квіткові
Довгі підвіски з кулонами
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