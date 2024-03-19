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Масивне золото, кафи та бісер: які прикраси будуть у моді 2024 року

Масивне золото, кафи та бісер: які прикраси будуть у моді 2024 року

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chanel / Фото: Associated Press

Це тенденції, про які треба знати вже зараз.

Тренди на прикраси існують так само, як і на інші речі. Але цього року, зважаючи на те, що бренди показали на Тижні моди осінь-зима 2024-2025, у моді не буде мінімалізму.

На подіумі ми побачили велику кількість масивних золотих виробів із металу, а також обтічні форми, вироби із бісеру та навіть анімалістичні моделі. Також у багатьох колекціях відчувається натхнення естетикою 80-х та бохо-стилем.

Масивні золоті прикраси

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

У стилі 80-х

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Яскраві кольори

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Кафи

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Бісер та блискітки

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Анімалістичні

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Великі та довгі намиста

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Тканинні прикраси

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Гарні геометричні лінії

© Associated Press
Фото: Associated Press

Масивні

© Associated Press
Фото: Associated Press

Розсинхрон

© Associated Press
Фото: Associated Press

Срібло

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Квіткові

© Associated Press
Фото: Associated Press

Довгі підвіски з кулонами

© Associated Press
Фото: Associated Press

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