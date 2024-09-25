Маскулінні костюми, естетика 80-х та шкіряні плащі: Saint-Laurent представив колекцію весна-літо 2025

Показ колекції прет-а-порте відбувся у межах Тижня моди у Парижі.
Французький модельєр Ів Сен-Лоран прославився на весь світ тим, що одягнув жінок у смокінги і його послідовник – нинішній креативний директор Модного дому Saint-Laurent Ентоні Ваккарелло – вирішив відтворити цей витвір майстра. У новій колекції весна-літо 2025, представленій у Парижі, на подіумі було представлено багато варіацій штанних костюмів.
Маскулінна естетика трохи в стилі 80-х переважала в колекції. Моделі демонстрували наглухо застебнуті двобортні костюми з сорочками та краватками, тренчі, а також трохи гангстерські шкіряні пальта, куртки та бомбери, які надавали лукам зухвалості.
Модельєр доповнив образи також окулярами у чорній оправі, масивними прикрасами. Але окрім офіскору нам представили і досить еклектичні вбрання з мереживом, мініспідницями та рюшами, які Ваккарелло пропонує носити у поєднанні зі строкатими жаккардовими широкоплечими жакетами. А оскільки бохоестетика — один з головних трендів останнього часу, модельєр не оминув і її запропонувавши легкі блузи з декольте і довгими рукавами та спідниці до підлоги.
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