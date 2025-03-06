Мереживо, легкість та бохоестетика: Дім Chloé представив колекцію осінь-зима 2025-2026

На подіумі у столиці Франції бренд знову занурив шанувальників, гостей та клієнтів у богемну естетику. Креативна директорка марки Чемена Камалі показала багато романтичних вбрань, шовкових максісукнь, мережива, а також рюшів та прозорості.

Також у новій колекції модельєрка пропонує мініспідниці, широкі пояси з великими пряжками, верхній одяг з хутряним оздобленням та пастельні відтінки. Що стосується аксесуарів, то головною їхньою прикрасою стала золота фурнітура.

Показ Chloé осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chloé осінь-зима 2025-2026 / Фото: Getty Images

Показ Chloé осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chloé осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chloé осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chloé осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chloé осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chloé осінь-зима 2025-2026 / Фото: Getty Images

Показ Chloé осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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