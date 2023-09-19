Мереживо, пастельні тони та короткі спідниці: бренд Michael Kors презентував колекцію прет-а-порте весна 2024

Команда дизайнера постаралася, щоб перенести гостей заходу і на острів Капрі за допомогою гарних декорацій та квітів. Моделі на подіумі демонстрували лаконічні та легкі вбрання, які чудово підійдуть для відпочинку на морі чи прогулянки, оскільки включали багато напівпрозорого мережива, в'язаних речей, а також пастельних відтінків.

Але крім цього дизайнер повертає в моду талію в стилі ампір, золоту фурнітуру, а також жираф'ячий принт. Також у новому сезоні він пропонує носити вільні укорочені мереживні топи, двобортні костюми у стилі 90-х, джемпери та в'язані сукні.

Показ бренду Michael Kors сезону весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренду Michael Kors сезону весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренду Michael Kors сезону весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренду Michael Kors сезону весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренду Michael Kors сезону весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренду Michael Kors сезону весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренду Michael Kors сезону весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренду Michael Kors сезону весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренду Michael Kors сезону весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренду Michael Kors сезону весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренду Michael Kors сезону весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренду Michael Kors сезону весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренду Michael Kors сезону весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренду Michael Kors сезону весна 2024 / Фото: Associated Press

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