Мереживо, пастельні тони та короткі спідниці: бренд Michael Kors презентував колекцію прет-а-порте весна 2024

Бренд Michael Kors у межах Тижня моди в Нью-Йорку презентував колекцію прет-а-порте весна 2024 року.
Команда дизайнера постаралася, щоб перенести гостей заходу і на острів Капрі за допомогою гарних декорацій та квітів. Моделі на подіумі демонстрували лаконічні та легкі вбрання, які чудово підійдуть для відпочинку на морі чи прогулянки, оскільки включали багато напівпрозорого мережива, в'язаних речей, а також пастельних відтінків.
Але крім цього дизайнер повертає в моду талію в стилі ампір, золоту фурнітуру, а також жираф'ячий принт. Також у новому сезоні він пропонує носити вільні укорочені мереживні топи, двобортні костюми у стилі 90-х, джемпери та в'язані сукні.
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