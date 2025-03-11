Мереживо, твідові тканини та рюші: Модний дім Valentino представив колекцію осінь-зима 2025-2026

Зараз Модний дім Valentino очолює Алессандро Мікеле – 52-річний італійський модельєр, який однозначно вміє дивувати. Цього разу він переніс гостей шоу до "громадського туалету", адже саме таке тло було для демонстрації нового вбрання.
Декорації ретельно відтворювали такі деталі вбиральні як плитка, дозатор мила, дзеркала та нескінченна низка кабінок. Також все було залито червоним освітленням – червоний колір давно є одним із головних відтінків бренду.
Створюючи цю колекцію, Мікеле надихався різними культурами, а також кіно, особливо творчістю Девіда Лінча, який нещодавно помер.
Колекція поєднувала у собі багато ретроестетики, прозорого мережива, рюшів, гламуру та кольору. Модельєр поєднує в цій колекції високу моду і повсякденну — багато вбрань є носибельними, оскільки на подіумі були, окрім вечірніх суконь, твідові штани, денім, светри з V-подібним вирізом, куртки зі штучного хутра, топи-бюстьє.