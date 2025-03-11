Мереживо, твідові тканини та рюші: Модний дім Valentino представив колекцію осінь-зима 2025-2026

Зараз Модний дім Valentino очолює Алессандро Мікеле – 52-річний італійський модельєр, який однозначно вміє дивувати. Цього разу він переніс гостей шоу до "громадського туалету", адже саме таке тло було для демонстрації нового вбрання.

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Декорації ретельно відтворювали такі деталі вбиральні як плитка, дозатор мила, дзеркала та нескінченна низка кабінок. Також все було залито червоним освітленням – червоний колір давно є одним із головних відтінків бренду.

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Створюючи цю колекцію, Мікеле надихався різними культурами, а також кіно, особливо творчістю Девіда Лінча, який нещодавно помер.

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Колекція поєднувала у собі багато ретроестетики, прозорого мережива, рюшів, гламуру та кольору. Модельєр поєднує в цій колекції високу моду і повсякденну — багато вбрань є носибельними, оскільки на подіумі були, окрім вечірніх суконь, твідові штани, денім, светри з V-подібним вирізом, куртки зі штучного хутра, топи-бюстьє.

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Читайте також: