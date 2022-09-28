Мереживо, вишивка та корсети: Дім Christian Dior презентував колекцію весна-літо 2023 у Парижі

Жоден показ французького Модного дому Christian Dior не буває нудним та креативний директорка бренду Марія Грація К'юрі активно за цим стежить. Адже якщо під час показу кутюрної колекції дизайнерка здивувала нас співпрацею з українською художницею, цього разу вона черпала натхнення у родини Медічі, а точніше однієї її представниці – Катерини Медічі – королеви Франції та дружини Генріха II. Ця жінка зачарувала Марію своїм інтелектом, і своїми нововведеннями, такими як підбори, корсет, мереживо Бурано, а також владою та любов'ю до мистецтва. Також дизайнерку надихав, звичайно ж, Париж, його шик, історія, загадковість, мистецтво та архітектура.

У новій колекції весна-літо 2023 ми бачимо переплетення епохи Відродження та сучасності, адже у новому сезоні дизайнерка пропонує багато варіантів мереживних суконь, трикотажні вироби, пальта з квітковою вишивкою, а також нове прочитання натільних суконь та корсетів. Оскільки надихала дизайнерку французька королева, не обійшлося в колекції без мереживних спідниць із каркасом паньє, суконь у драпуванням та пишних рукавів.

Також Dior, як і Versace, повертає моду на туфлі Мері Джейн, але в сміливішому вигляді – на платформі і з безліччю ремінців.

Показ колекції Christian Dior весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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