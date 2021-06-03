Метелики на животі і штани з низьким посадженням: колекція Blumarine сезону осінь-зима 2021-2022

Ті, хто на початку століття носили джинси "на стегнах", отримають задоволення від спогадів.

Колекція Blumarine прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 відправляє нас в "золоті нульові". Абсолютно все, що багато хто з нас встиг поносити, нам пропонують вдягти знову.

Колір і принти

Колекція Blumarine прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Колекція досить барвиста. Разом з традиційними для бренду бузково-рожевими, блакитними і зеленими відтінками є яскраві червоні, сині і жовті кольори. З принтів переважає квітковий.

Фактури і тканини

Колекція Blumarine прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Багато деніму, блискучого шовку, трикотажу, напівпрозорого шифону та хутряних облямівок. Велика кількість блискучих стразів на тканинах і аксесуарах, що теж цілком в стилі початку століття.

Фасони і силуети

Колекція Blumarine прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Головна річ нульових — джинси з низьким посадженням, що повністю відкривають живіт. Зараз таку модель прийнято називати bootcut і саме такого крою штани широко представлені в останній колекції Blumarine. Зазвичай таку модель носять з поясом, в нашому випадку з великою пряжкою у вигляді метелика.

Колекція Blumarine прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Також представлено багато коротких топів і болеро з хутряними комірами і обробкою, блуз з оборками, мініспідниць, тунік з глибокими розрізами.

Взуття та аксесуари

Колекція Blumarine прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Взуття теж не випадає із загальної стилістики: лакові гостроносі ботильйони яскравих кольорів і босоніжки із зав'язками, які шнуруються уздовж всієї ноги до самої середини стегна.

Деталі

Колекція Blumarine прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Один з акцентів колекції — мотив метелика, який зустрічається у вигляді візерунків на тканини, аплікації стразами або лелітками, у вигляді пряжки і як чокер.

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