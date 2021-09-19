Мікрошорти і пуховики в колекції Tom Ford сезону осінь-зима 2021-2022

Мікрошорти і пуховики в колекції Tom Ford сезону осінь-зима 2021-2022

Колекція бренду Tom Ford була представлена у вигляді фотосесії.

Колекція Tom Ford прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 вийшла зухвалою і сексуальною.

Колір і принти

Колекція Tom Ford прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Дуже багато повністю чорних вбрань або чорних образів з яскравим акцентом. Але є й кольорові речі, наприклад, дуже ефектний вигляд мають вбрання в гірчично-жовтій гамі.

Фактури і тканини

Колекція Tom Ford прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Підбір тканин дуже вишуканий: шкіра і мереживо, вовна і кашемір, велюр, атлас і денім.

Фасони і силуети

Колекція Tom Ford прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Хіт колекції — мікрошорти, які пропонується носити з об'ємними пуховиками. Є мінісукні, напівпрозорі блузи з пишними плечима, затишні светри і ефектні блейзери. Все має дуже сексуальний вигляд.

Аксесуари та деталі

Колекція Tom Ford прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Варто звернути увагу на великі сережки, представлені в колекції, які прекрасно доповнюють образи.

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