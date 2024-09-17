Мілітарі естетика, сукні з лелітками та сумки-хобо: Burberry представив колекцію весна-літо 2025

У колекції буде традиційно дуже багато клітинки.

У Лондоні в межах Тижня моди відбувся показ колекції прет-а-порт бренду Burberry весна-літо 2025. Креативний директор марки Деніел Лі, який очолив цю посаду у вересні 2022 року, цього разу вирішив відмовитися від надто явних експериментів і колекція під його керівництвом вийшла спокійною, лаконічною та повсякденною.

Дизайнер, звичайно ж, використав головні візитівки бренду, які нагадують про її мілітарі-минуле — клітку та тренчі, проте пропонує також парки з хутряними комірами та кропні тренчі з короткими рукавами. Також у колекції можна побачити сукні у стилістиці тренчів та пальта. Курки Лі заміксував з гламурними сукнями розшитими лелітками, представив безліч костюмів, анораки, довгі спідниці, вироби зі шкіри та деніму.

Що стосується аксесуарів, то в новому сезоні бренд пропонує багато варіантів мюль, босоніжок, зручного взуття на низькому ходу. Сумки на подіумі представили у трендових стилях: хобо, відра та розмірів максі.

Показ колекції весна-літо 2025 року Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Burberry / Фото: Associated Press

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