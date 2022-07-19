На них був лише скотч: дизайнер створює незвичайні луки на оголених дівчатах

У Майямі зараз у самому розпалі Miami Swim Week – Тиждень пляжної моди, під час якого моделі демонструють на подіумі останні новинки купальників.

Відзначився під час модного шоу дизайнер Джоел Альварес, коли замість купальників випустив моделей у декоративному скотчі. Клейка стрічка прикривала всі пікантні місця моделей, водночас створюючи неймовірні дизайни на їхніх тілах.

The Black Tape Project / Фото: Getty Images

Іноді, дивлячись на деякі візерунки, створені Альваресом, важко було повірити, що дівчата насправді повністю оголені.

The Black Tape Project / Фото: Getty Images

Проєкт Альвареса називається Black Tape. Він створює на оголених тілах моделей хитромудрі візерунки за допомогою спеціальної клейкої стрічки, яка не токсична і безболісно знімається з тіла. Найчастіше "вбрання" нагадує боді чи купальники, а для їхнього створення потрібно близько двох рулонів стрічки.

The Black Tape Project / Фото: Getty Images

The Black Tape Project / Фото: Getty Images

Деякі моделі були в луках з чорної стрічки, а в інших використовувалася з голографічним ефектом.

The Black Tape Project / Фото: Getty Images

Також у модному шоу цього разу брали участь і чоловіки-моделі.

The Black Tape Project / Фото: Getty Images

Читайте також: