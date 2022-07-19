На них був лише скотч: дизайнер створює незвичайні луки на оголених дівчатах

У Майямі зараз у самому розпалі Miami Swim Week – Тиждень пляжної моди, під час якого моделі демонструють на подіумі останні новинки купальників.
Відзначився під час модного шоу дизайнер Джоел Альварес, коли замість купальників випустив моделей у декоративному скотчі. Клейка стрічка прикривала всі пікантні місця моделей, водночас створюючи неймовірні дизайни на їхніх тілах.
Іноді, дивлячись на деякі візерунки, створені Альваресом, важко було повірити, що дівчата насправді повністю оголені.
Проєкт Альвареса називається Black Tape. Він створює на оголених тілах моделей хитромудрі візерунки за допомогою спеціальної клейкої стрічки, яка не токсична і безболісно знімається з тіла. Найчастіше "вбрання" нагадує боді чи купальники, а для їхнього створення потрібно близько двох рулонів стрічки.
Деякі моделі були в луках з чорної стрічки, а в інших використовувалася з голографічним ефектом.
Також у модному шоу цього разу брали участь і чоловіки-моделі.
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