Монохром, лаконічні кольори та тиха розкіш: бренд Michael Kors презентував колекцію осінь-зима 2025

Назвав цю колекцію дизайнер dégagé chic (чистий шик) і справді, в ній можна побачити багато розслабленого гламуру та простої розкоші.

У Нью-Йорку в межах Тижня моди відбувся показ нової колекції бренду Michael Kors. На подіумі дизайнер презентував одяг на сезон осінь-зима 2025.

Показ Michael Kors осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Бренд характерний тим, що намагається випускати повсякденний, носибельний одяг для стильної, активної та зайнятої жінки і нова колекція не виняток. Моделі демонстрували вбрання нейтральних відтінків: коричневого, сірого, чорного, зеленого та баклажанного кольорів, які стануть чудовою базою для гардеробу. Також можна помітити, що бренд акцентує увагу на монохромних луках, об'ємі, офісній естетиці та жіночності.

Показ Michael Kors осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Серед речей представлених у колекції можна побачити багато варіантів вбрань із трикотажу: светри, спідниці, сукні та водолазки. Також у Michael Kors різні варіанти верхнього одягу, серед якого пальта класичного крою та кейпи.

Показ Michael Kors осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Що стосується взуття, то вся увага була приділена черевикам, ботильйонам, чоботам для верхової їзди з архітектурними підборами.

Показ Michael Kors осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Також цікавою деталлю деяких образів стали високі, об'ємні та кольорові рукавички — один із головних модних трендів холодного сезону.

Показ Michael Kors осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

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