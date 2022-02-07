Монохромні та гендерно-нейтральні образи: VIKTORANISIMOV представив нову колекцію на UFW

У межах Ukrainian Fashion Week український дизайнер Віктор Анісімов представив нову капсульну колекцію, до якої увійшли монохромні гендерно-нейтральні образи.

Працюючи над колекцією, Анісімов розмірковував, де проходить грань між божевіллям і здоровим глуздом, тому в кожній речі закладено невелику "ваду", що показує зворотний бік його творчості: біла розмітка на тканині, не зашитий або занадто довгий рукав, деконструкція.

Серед речей представлених дизайнером сукні, тренчі, лосини та куртки, а також футболки із зображенням відомих особистостей.

VIKTORANISIMOV FW22 / fashionweek.ua

VIKTORANISIMOV FW22 / fashionweek.ua

VIKTORANISIMOV FW22 / fashionweek.ua

VIKTORANISIMOV FW22 / fashionweek.ua

VIKTORANISIMOV FW22 / fashionweek.ua

VIKTORANISIMOV FW22 / fashionweek.ua

VIKTORANISIMOV FW22 / fashionweek.ua

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