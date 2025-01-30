Морська естетика, легкі тканини та корсети: Jean Paul Gaultier презентував кутюрну колекцію весна-літо 2025

У Парижі в межах Тижня високої моди відбувся показ бренду Jean Paul Gaultier. Оскільки сам засновник бренду вже не бере участі у створенні колекцій, над кожною з них працюють запрошені модельєри.
Цього разу колекцію від кутюр на сезон весна-літо 2025 створив для бренду бельгійський модельєр Людовік де Сен-Сернен.
Для дизайнерів попрацювати над колекцією цієї марки – щоразу справжній виклик, адже потрібно приділити багато уваги тканинам, деталям, а також естетиці та історії бренду.
Колекція отримала назву La Naufrage, що перекладається як "аварія корабля". Натхненням для неї став кліп двох виконавців Сіла та Мілен Фармер на пісню Les Mots, де вони пливуть, а також головний убір у формі корабля, представлений на шоу Jean-Paul Gaultier 1997 року. Нову версію цього капелюха можна було побачити на подіумі й цього разу.
Саме тому багато вбрань та й самі постаті моделей мали морську тематику та образи русалок. На подіумі можна було побачити сукні з асиметричними подолами, багато варіацій корсетів, декор у вигляді джгутів, вбрання з прозорих тканин, які були відсиланням до рибальських сіток.
Людовік де Сен-Сернен став наймолодшим дизайнером, запрошеним до ательє Jean Paul Gaultier. Можливо, цей показ стане останнім у експериментальному циклі запрошення дизайнерів.
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