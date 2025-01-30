Морська естетика, легкі тканини та корсети: Jean Paul Gaultier презентував кутюрну колекцію весна-літо 2025

У Парижі в межах Тижня високої моди відбувся показ бренду Jean Paul Gaultier. Оскільки сам засновник бренду вже не бере участі у створенні колекцій, над кожною з них працюють запрошені модельєри.

Цього разу колекцію від кутюр на сезон весна-літо 2025 створив для бренду бельгійський модельєр Людовік де Сен-Сернен.

Для дизайнерів попрацювати над колекцією цієї марки – щоразу справжній виклик, адже потрібно приділити багато уваги тканинам, деталям, а також естетиці та історії бренду.

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція отримала назву La Naufrage, що перекладається як "аварія корабля". Натхненням для неї став кліп двох виконавців Сіла та Мілен Фармер на пісню Les Mots, де вони пливуть, а також головний убір у формі корабля, представлений на шоу Jean-Paul Gaultier 1997 року. Нову версію цього капелюха можна було побачити на подіумі й цього разу.

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Саме тому багато вбрань та й самі постаті моделей мали морську тематику та образи русалок. На подіумі можна було побачити сукні з асиметричними подолами, багато варіацій корсетів, декор у вигляді джгутів, вбрання з прозорих тканин, які були відсиланням до рибальських сіток.

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Людовік де Сен-Сернен став наймолодшим дизайнером, запрошеним до ательє Jean Paul Gaultier. Можливо, цей показ стане останнім у експериментальному циклі запрошення дизайнерів.

Людовік де Сен-Сернен / Фото: Associated Press

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