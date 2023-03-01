Мотоциклетні куртки, костюми та сумки-мішки: бренд Jil Sander презентував колекцію осінь-зима 2023-2024

Jil Sander — це Модний дім, заснований 1968 року в Гамбурзі Жіль Сандер, відомою своїми мінімальним і "чистим" дизайном. Зараз бренд очолюють Люсі та Люк Меєр і у новій колекції дизайнери вирішили додати трохи мотоциклетної моди, тому на подіумі ми бачимо кілька варіантів шкіряних курток та жилеток.

Також бренд пропонує різні варіанти оверсайз пальт, тотал луки, вбрання з великими принтами у вигляді ягід, високі рукавички та жакети з похилими плечима.

На особливу увагу заслуговують сумки, оскільки вони виконані в декількох дизайнах — плетені, клатчі, шопери і на довгому ремінці, також є варіанти сумок-мішків. Попри мінімалістичний імідж бренду Люсі та Люк пропонують також у цій колекції сукні-парашути великого крою, сукні прикрашені квітами та туніки.

Показ колекції Jil Sander прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Jil Sander прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Jil Sander прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Jil Sander прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Jil Sander прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Jil Sander прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Jil Sander прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Jil Sander прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Jil Sander прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Jil Sander прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Читайте також: