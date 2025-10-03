ТСН у соціальних мережах

На 98% екологічна і на 100% гуманна: бренд Stella McCartney представив колекцію весна-літо 2026

Дизайнерка показала контраст між строгим кроєм і м'якими, повітряними формами.

Показ Stella McCartney весна-літо 2026

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 / © Associated Press

Британська дизайнерка Стелла Маккартні презентувала в Парижі на Тижні моди колекцію, в якій згадала про своє походження — шоу пройшло під назвою Come Together, що є назвою пісні The Beatles.

«Йдеться про об’єднання всього людства, всіх створінь Матері-Землі — зараз більше, ніж будь-коли», — сказала дизайнерка за лаштунками.

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Сама колекція являла собою історію різноманітних силуетів і пропорцій, а також була екологічною — дизайнерка не використовує натуральну шкіру і хутро. Але в цьому сезоні вона перевершила сама себе — колекція була на 98% екологічною і на 100% не тестована на тваринах.

Стелла використовувала багато текстур: торочку, шаруватість, рослинне «пір’я», матові та блискучі поверхні.

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Також був помітний контраст між суворим кроєм і м’якими, повітряними формами — поєднання чоловічих і жіночних елементів. Наприклад, двобортні костюми з вираженими плечима поруч з легкими сукнями.

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Що стосується колірної палітри, то вона використовувала нейтральні і м’які пастельні тони — кремовий, беж, світло-ліловий і ніжні відтінки. Хоча також у колекції було кілька цікавих яскравих вкраплень червоного.

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Stella McCartney весна-літо 2026 року / © Associated Press

