Надзвичайна легкість і прозорість тканин: бренд Chanel представив колекцію от-кутюр весна-літо 2026

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Реклама

Шоу французького Модного дому зачарувало гостей декораціями та фентезійностю, яку намагався передати дизайнер — сцена була оформлена як чарівний ліс з величезними грибами та рожевими вербами — декораціями, що створювали атмосферу мрії та фантазії. Шоу відбулося у Grand Palais — традиційній локації показів бренду.

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Колекція була наповнена розкішними деталями та легкими тканинами. Речі були виконані із тонкого шовку, шифону, мусліну і органзи, а також оздоблені вишуканою вишивкою, камінням і бісером, а також аплікаціями. Дизайнер показав складні мотиви, що нагадують пір’я птахів, флору й елементи природи, але без реальних пір’їн — лише метафоричні відсилки через плетіння, аплікації й фактури.

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Речі стали легшими, витонченішими та цікавими. Колекція мала сучасний вигляд, а деталізація деяких речей викликала захват. У багатьох речах була помітна та сама естетика грибів, якою Блізі прикрасив подіум: плісування, вишивка у вигляді грибів та навіть підбори у деяких моделях туфель були у вигляді них.

Реклама

На подіумі дизайнер представив численні монохромні ансамблі і численні варіації сукня-флеппер з 1920-х і дуже жіночні костюми.

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ бренду Chanel Haute Couture весна-літо 2026 / © Associated Press