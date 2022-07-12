Напівпрозорі сукні та легкі силуети: у Парижі представили кутюрну колекцію Fendi
У Парижі в межах Тижня високої моди відбувся показ колекції осінь-зима 2022-2023 бренду Fendi.
Цього разу Модний дім представив досконалу та легку колекцію, в якій не було вбрань надто складного крою чи такких, що сковували рухи. Багато моделей були багато розшиті паєтками і бісером і мали прямий крій. Однак також багато було представлено напівпрозорих та "голих" суконь, які, нажаль, трохи нагадують те, що ми вже бачили в попередній колекції.