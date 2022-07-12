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Напівпрозорі сукні та легкі силуети: у Парижі представили кутюрну колекцію Fendi

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Напівпрозорі сукні та легкі силуети: у Парижі представили кутюрну колекцію Fendi

Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / Фото: Associated Press

У Парижі в межах Тижня високої моди відбувся показ колекції осінь-зима 2022-2023 бренду Fendi.

Цього разу Модний дім представив досконалу та легку колекцію, в якій не було вбрань надто складного крою чи такких, що сковували рухи. Багато моделей були багато розшиті паєтками і бісером і мали прямий крій. Однак також багато було представлено напівпрозорих та "голих" суконь, які, нажаль, трохи нагадують те, що ми вже бачили в попередній колекції.

Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Fendi Couture / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
327
Поділитись:
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