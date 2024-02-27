Насичені кольори, прозорі сукні та багато міні: Дім Gucci презентував колекцію осінь-зима 2024-2025

Новий креативний директор марки Сабато Де Сарно презентував вбрання у класичній для бренду манері, тому на подіумі можна помітити речі у стилі 70-х років, але вже модифіковані до сучасних трендів та смаків. Тому класичні лофери тепер на трендовій платформі, а ось жакети та пальта стали оверсайз.

У новому сезоні дизайнер пропонує ботфорти, багато кольору марсала, але мало гламурної вишивки. На відміну від свого попередника Алессандро Мікеле, який, навпаки, використовував багато декору на виробах, Де Сарно в колекції з подібним оздобленням представив лише кілька речей.

Також у колекції є кілька варіантів міні, повністю прозорих вбрань у білизняному стилі і навіть шуба з екохутра. Класичного оксамитового штанного костюма Gucci в цій колекції не було.

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Gucci / Фото: Associated Press

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