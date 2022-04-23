Натхненні вишиванкою: хто з модельєрів використовував етномотиви у своїх колекціях

Натхненні вишиванкою: хто з модельєрів використовував етномотиви у своїх колекціях

Пропонуємо розглянути знакові колекції, в яких були використані мотиви, які дуже нагадують нашу вишиванку.

Вишиванка — це унікальний одяг, який протягом століть залишається предметом гордості кожного українця. Красива, вишита хитромудрими малюнками блуза — символ культури, історії і коренів, адже кожен орнамент і колір ниток несе особливе значення. Але властива вишита сорочка не лише нам, а й іншим слов'янським народам, також подібні орнаменти зустрічаються в мексиканських національних костюмах, перуанських, марокканских і ще в культурах деяких народів.

Популярною вишивка була завжди і вважалася прекрасним способом прикрасити своє вбрання. Сучасна мода не стала винятком, і багато світових дизайнерів черпали натхнення для деяких своїх колекцій саме у вишитій культурі національних костюмів.

Розглядаючи роботи кутюр'є, можна побачити багато українських мотивів і це не дивно, адже саме в наших вишиванках найбільше різноманітності: хрести, дерево життя, птахи, троянди, калина, коло, різні ромби і квадрати, а також зірки і шеврони. Всі ці елементи об'єднуються в розкішні малюнки на тканині, які в останній десяток років неодноразово з'являлися на подіумах Парижа і Нью-Йорка.

Жан-Поль Готьє

2005 року французький модельєр презентував свої нові колекції, в яких було представлено багато етніки. Основну частину літньої колекції прет-а-порте склали сукні з вишивкою і блузи, які модельєр поєднав із високими чобітьми і легкими макіяжами моделей. Шиї дівчат прикрашали намиста і чокери, а волосся — імітація калини.

Але ось в зимовій колекції Haute Couture Жан-Поль Готьє поєднував національні вбрання зі шкірою і гуцульськими жилетами.

Модель на подіумі представляє вбрання з колекції Жана-Поля Готьє Haute Couture осінь/зима 2005-2006 / Getty Images

Модель на подіумі представляє вбрання з колекції Жана-Поля Готьє Haute Couture осінь/зима 2005-2006 / Getty Images

Моделі на подіумі представляють колекцію прет-а-порте Жана-Поля Готьє весна-літо 2006 / Getty Images

Джон Гальяно

Епатажний англійський модельєр вирішив також використовувати етнічні мотиви у своїй колекції 2008 року. На той момент Гальяно ще був креативним директором Dior і такої колекції від нього тоді не очікували. Вишитих вбрань було небагато, але тема етно проглядалася практично у всіх моделях.

Сказати, що використовував він саме українську вишивку важко, але все ж деякі мотиви можна вловити. Поєднував Гальяно вбрання з високими підборами, головними уборами з монетами і мініспідницями.

Модель на подіумі представляє вбрання з колекції Christian Dior осінь/зима 2009-2010 / Getty Images

Модель на подіумі представляє вбрання з колекції Christian Dior осінь/зима 2009-2010 / Getty Images

Gucci

Італійський дім моди на етнохвилі теж вирішив запустити колекцію з вишивкою і зробив це 2008 року. У колекції Gucci вишивку почали носити і чоловіки, а ось на жіночих моделях проглядається лише натяк на неї у вигляді малюнка на шовковій тканині. Також про національні мотиви говорили деякі елементи: пояса, що нагадують крайку і китиці на довгій нитці. Але ось верхній одяг точно нагадував квіти з українських вишивок.

Модель на подіумі представляє вбрання з колекції Gucci осінь/зима 2008-2009 / Getty Images

Модель на подіумі представляє вбрання з колекції Gucci осінь/зима 2008-2009 / Getty Images

Модель на подіумі представляє вбрання з колекції Gucci осінь/зима 2008-2009 / Getty Images

Прабал Гурунг

2013 року в розпал Євромайдану непальський модельєр із Нью-Йорка здивував новою колекцією, яку представив у Парижі. Моделі з'явилися на подіумі у вбраннях кольору хакі з чорно-червоними орнаментами, які доповнювали шкіряні деталі.

Модель на подіумі представляє вбрання з колекції Prabal Gurung осінь/зима 2013 / Getty Images

Модель на подіумі представляє вбрання з колекції Prabal Gurung осінь/зима 2013 / Getty Images

Valentino

2015 року італійський модний дім представив колекцію, основна частина якої складалася з дивовижних вбрань, вишитих червоними нитками. Зокрема, в колекції були представлені сукні, сарафани, спідниці та жакети, що нагадували жупани, але надихалася Марія Грація К'юрі (тоді вона ще працювала з Valentino) не українською вишивкою під час створення цієї колекції, а білорускою, адже вона була присвячена французькому художнику Марку Шагалу, який народився в Білорусі. Вишитим, до речі, було навіть взуття.

Модель на подіумі представляє вбрання з колекції Valentino Весна-Літо 2015 / Getty Images

Модель на подіумі представляє вбрання з колекції Valentino Весна-Літо 2015 / Getty Images

Dolce & Gabbana

2012 року бренд Dolce & Gabbana просто підкорив серця своїх прихильниць з усього світу, коли моделі з'явилися в повністю вишитих вбраннях. За словами дизайнерів, вони надихалися в цій колекції стилем бароко і Сицилією, але все ж вбрання дуже нагадують килимову українську вишивку.

Модель на подіумі представляє вбрання з колекції Dolce & Gabbana осінь/зима 2012 / Getty Images

Модель на подіумі представляє вбрання з колекції Dolce & Gabbana осінь/зима 2012 / Getty Images

Sportmax

2016 року дизайнер бренду Sportmax Джамбатіста Валлі теж представив своє бачення етніки, коли моделі вийшли на подіум в обтислих білих блузах із широкими рукавами і орнаментом на них. Доповнили їхні образи важкі спідниці і пальта.

Творці колекції зазначили, що надихалися марокканськими народними мотивами, зокрема марокканською мозаїкою. Але нам все ж здається, що рукава більше нагадують тернопільську вишивку.

Модель на подіумі представляє вбрання з колекції Sportmax 2016 / Getty Images

Модель на подіумі представляє вбрання з колекції Sportmax 2016 / Getty Images

Moncler Gamme Rouge

2016 року вишиванка стала одним з найтрендовіших предметів гардероба і ще одним брендом, який на це вплинув, був Moncler Gamme Rouge. Вони випустили колекцію з білими сукнями, які прикрашав червоний візерунок. Вбрання були трикотажними і мали великий геометричний орнамент.

Модель на подіумі представляє вбрання з колекції Moncler Gamme Rouge осінь/зима 2016 / Getty Images

Модель на подіумі представляє вбрання з колекції Moncler Gamme Rouge осінь/зима 2016 / Getty Images

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