Натхненні війною: українські дизайнери презентували колекції на Берлінському тижні моди

У Берліні завершився традиційний Тиждень моди, де дизайнери презентували колекції весна-літо 2023. Особливу увагу привернули на шоу українці, адже цього року в основному розкладі значилося аж чотири наших бренди: BOBKOVA, Litkovska, DZHUS, JeanGritsfeldt.

Дизайнерка Крістіна Бобкова, яка вже другий рік приймає участь у цьому Тижні моди, назвала свою колекцію "Мрія" та продемонструвала на подіумі образи сучасної української жінки, яка нині волонтерить, йде на фронт, підтримує чи евакуюється. Під час створення колекції дизайнерка надихалась власним досвідом, адже й сама у березні виїхала до Німеччини.

У колекції використані лаконічні кольори, прості силуети та фасони. Дизайнерка пропонує у новому сезоні носити оверсайз жакети, приталені довгі сукні, шовк та мереживо.

Показ бренду BOBKOVA під час Берлінського тижня моди / Фото: Getty Images

Показ бренду BOBKOVA під час Берлінського тижня моди / Фото: Getty Images

Показ бренду BOBKOVA під час Берлінського тижня моди / Фото: Getty Images

Другою дизайнеркою, яка презентувала колекцію весна-літо у Берліна, стала Ірина Джус. Жінка теж створювала свою колекцію під впливом болю, який принесла війна у рідній країні.

Серед речей Ірини можна зустріти багато образів, де є кишені. Ці складні та об'ємні вбрання вона створили через досвід евакуації, коли багато українців лишавши свої домівки могли взяти тільки те, що було під рукою чи в кишенях.

Показ дизайнерки Ірини Джус під час Берлінського тижня моди / Фото: Getty Images

Показ дизайнерки Ірини Джус під час Берлінського тижня моди / Фото: Getty Images

Показ дизайнерки Ірини Джус під час Берлінського тижня моди / Фото: Getty Images

Показ дизайнерки Ірини Джус під час Берлінського тижня моди / Фото: Getty Images

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