Найзатребуваніші речі другого кварталу 2023 року: що найчастіше змытали з полиць магазинів

Попри величезний вибір моделей і брендів, у модному світі все ж існує великий попит на базові і зручні речі до яких часто входять білі майки, джинсові шорти і кросівки.

Саме тому Lyst Index склав список найпопулярніших брендів та товарів цього кварталу. Раніше вони називали затребувані речі минулого кварталу.

Щоб знайти найпопулярніші продукти у світі, Lyst фільтрує понад вісім мільйонів товарів за обсягом згадок у соціальних мережах, а також пошуковими запитами, переглядами сторінок, взаємодіями та продажами в додатку Lyst.

Всі речі, які потрапили до списку, не можна назвати бюджетними, але вони користуються великим попитом.

1. Майка Loewe Anagram

2. Кросівки Onitsuka Tiger Mexico 66

3. Сонцезахисні окуляри Versace Maxi Medusa Biggie

4. Сумка Loewe з рафії

5. Кросівки New Balance Aime Leon Dore

6. Шорти — Agolde

7. Балетки Alaia у сіточку

8. В'єтнамки The Row City

9. Сумка Longchamp Le Pliage

10. Кепка Loro Piana

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