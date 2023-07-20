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Найзатребуваніші речі другого кварталу 2023 року: що найчастіше змытали з полиць магазинів

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
68
Час на прочитання
1 хв
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Найзатребуваніші речі другого кварталу 2023 року: що найчастіше змытали з полиць магазинів

Попри величезний вибір моделей і брендів, у модному світі все ж існує великий попит на базові і зручні речі до яких часто входять білі майки, джинсові шорти і кросівки.

Саме тому Lyst Index склав список найпопулярніших брендів та товарів цього кварталу. Раніше вони називали затребувані речі минулого кварталу.

Щоб знайти найпопулярніші продукти у світі, Lyst фільтрує понад вісім мільйонів товарів за обсягом згадок у соціальних мережах, а також пошуковими запитами, переглядами сторінок, взаємодіями та продажами в додатку Lyst.

Всі речі, які потрапили до списку, не можна назвати бюджетними, але вони користуються великим попитом.

1. Майка Loewe Anagram

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2. Кросівки Onitsuka Tiger Mexico 66

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3. Сонцезахисні окуляри Versace Maxi Medusa Biggie

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4. Сумка Loewe з рафії

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5. Кросівки New Balance Aime Leon Dore

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6. Шорти — Agolde

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7. Балетки Alaia у сіточку

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8. В'єтнамки The Row City

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9. Сумка Longchamp Le Pliage

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10. Кепка Loro Piana

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Дата публікації
Перегляди
68
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