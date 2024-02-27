Незвичайні коміри, багато чорного кольору та шкіри: Versace презентував колекцію осінь-зима 2024-2025
Показ відомого бренду відбувся в межах Тижня моди в Мілані.
У колекції осінь-зима 2024-2025 Донателла Версаче зробила основним кольором чорний. У ньому ми бачимо на подіумі сукні, спідниці, жакети, блузи та куртки. Колекція також включає багато вкраплень червоного кольору, які у поєднанні з чорним роблять відсилання до гранжу та панку.
Також у колекції присутні вироби зі шкіри, такі як класичні куртки-авіатори з хутряним коміром, та штани з потертостями. У багатьох виробах присутній білий комір незвичайної форми, що нагадує ластівчине крило. Цей комір був запозичений із показу Atelier Versace 1993 року, що відбувався у Парижі. Ще одним цікавим елементом колекції стало драпування на стегнах деяких суконь.