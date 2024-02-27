Незвичайні коміри, багато чорного кольору та шкіри: Versace презентував колекцію осінь-зима 2024-2025

У колекції осінь-зима 2024-2025 Донателла Версаче зробила основним кольором чорний. У ньому ми бачимо на подіумі сукні, спідниці, жакети, блузи та куртки. Колекція також включає багато вкраплень червоного кольору, які у поєднанні з чорним роблять відсилання до гранжу та панку.

Також у колекції присутні вироби зі шкіри, такі як класичні куртки-авіатори з хутряним коміром, та штани з потертостями. У багатьох виробах присутній білий комір незвичайної форми, що нагадує ластівчине крило. Цей комір був запозичений із показу Atelier Versace 1993 року, що відбувався у Парижі. Ще одним цікавим елементом колекції стало драпування на стегнах деяких суконь.

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Versace / Фото: Associated Press

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