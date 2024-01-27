Ніжні кольори та багато витонченого декору: Модний дім Armani Privé презентував колекцію весна-літо 2024

У межах Тижня високої моди, що выдбувся у Парижі, Модний дім Armani Privé презентував свою кутюрну колекцію весна-літо 2024. Дизайнер - 89-річний Джорджіо Армані - цього сезону назвав колекцію Haute Couture en Jeu — французький мовний зворот, який може мати подвійне значення: "Ввести в гру моду" або "Від кутюру — це весело".

Колекція була ніжною і одночасно розкішною, оскільки Армані використовував багато гарних відтінків та декору у вигляді вишивки бісером, лелытками та кристалами. Силуети вбрання варіювалися від приталених до об'ємних з пишними спідницями. Також деякі вбрання були напівпрозорими, модельєр використовував мереживо та плісування. На подіумі були представлені як вечірні сукні, так і вбрання зы штанами та жакетами.

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Armani Privé / Фото: Associated Press

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