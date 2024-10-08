Ніжні тканини та вільні фасони: бренд Vivienne Westwood представив колекцію весна-літо 2025

Андреас Кронталер презентував нову колекцію для бренду Vivienne Westwood, заснованого його покійною дружиною. У колекції весна-літо він використовував модні коди закладені Вествуд і представив багато варіантів вбрань із фірмовими драпуваннями.

Однак корсетів, якими славиться бренд, цього разу на подіумі не було. Їх Андреас замінив класичними сорочками, блейзерами, легкими сукнями, вбраннями з V-подібним декольте, які підкреслювали ключиці. Більшість топів і суконь було виготовлено з прозорих легких тканин. Колекція була наповнена жіночністю, ніжністю та вільними фасонами.

Дизайнер також трохи поекспериментував із текстурами, оскільки в деяких речах були використані мереживо, трикотаж, шовк та тканини з блискітками.

Колекція Vivienne Westwood весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Vivienne Westwood весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Vivienne Westwood весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Vivienne Westwood весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Vivienne Westwood весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Vivienne Westwood весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Vivienne Westwood весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Vivienne Westwood весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Vivienne Westwood весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Vivienne Westwood весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Vivienne Westwood весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Vivienne Westwood весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Vivienne Westwood весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Vivienne Westwood весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Vivienne Westwood весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Vivienne Westwood весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Vivienne Westwood весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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