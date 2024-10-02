Ніжні відтінки, культовий твід та платформи: Дім Chanel презентував колекцію весна-літо 2025

Після звільнення з Модного дому Chanel модельєрки Віржині Віар, компанія так і не найняла нового креативного директора. Над новою колекцією весна-літо 2025 цього разу працювала ціла креативна студія бренду, що включала кількох дизайнерів.

Колекція вийшла у добре відомій стилістиці цього бренду і на подіумі можна було побачити ніжні пастельні відтінки, легкі напівпрозорі тканини, багато твіду, блиску та бантів. Також важливе місце в колекції посіли вироби з пір'я та в'язані речі, які були зроблені вручну. Помітно, що дизайнери хотіли зробити речі Chanel більш сучасними, адже на подіумі можна побачити платформи, джинси, штанні костюми і легкі шовкові спідниці.

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Не оминув бренд і культові аксесуари. Звичайно ж, на подіумі можна було побачити багато варіацій найбажаніших сумок Chanel.

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ відбувався у Grand Palais.

Колекція Chanel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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