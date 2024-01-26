Ніжність, легкість та романтизм: Модний дім Chanel представив кутюрну колекцію весна-літо 2024

Колекція була дуже повітряною та дівочою.

У Парижі в межах Тижня високої моди відбувся показ кутюрної колекції весна-літо 2024 французького Модного дому Chanel. Цього разу на подіумі креативна директорка бренду Віржині Віар презентувала дуже легку та романтичну колекцію вбрання натхненну балетом.

На подіумі традиційно був класичний твід, який присутній у кожній колекції бренду, але також практично кожне вбрання включало фатин, що було прямим відсиланням до балетної пачки. Кольори були підібрані відповідні: білі, ніжно-рожеві, пастельні, темних відтінків було дуже мало. Також примутні квіткові мотиви, вишивки. У взутті дизайнерка віддала перевагу босоніжкам peep-toe в ретростилі.

Подіум був круглим і зверху прикрашений величезним ґудзиком з монограмою бренду. Відкривала показ нова муза бренду – 29-річна акторка Маргарет Квеллі.

Показ колекції Haute Couture Модного дому Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Chanel / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Chanel / Фото: Associated Press

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