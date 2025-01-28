Ніжно, яскраво та романтично: Дім Chanel презентував кутюрну колекцію весна-літо 2025

Наприкінці 2024 року Дім Chanel оголосив, що 40-річного модельєра Матьє Блазі призначено на посаду їхнього нового креативного директора. Проте свою першу колекцію він представить світові лише у жовтні 2025 року.

Тим часом у Пажі стартував Тиждень високої моди, на якому в Гран-Пале Дім показав колекцію от кутюр на весну-літо 2025, над якою працювали кілька дизайнерів бренду. Традиційно на подіумі можна було побачити вироби з твіду, легкі напівпрозорі тканини і пастельні відтінки. Також у колекції було багато декору з пір'я, складна вишивка бісером і леліток, а також банти.

Здивувало те, що на відміну від чорно-білих тонів Chanel пропонує на сезон весна-літо яскраві відтінки: малинові, блакитні, сині, жовті, зелені та червоні. Щодо фасонів, то дизайнери пропонують багато варіантів мініспідниць, жакетів, а також повертають у моду асиметричні спідниці.

Показ Chanel колекції весна-літо 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel колекції весна-літо 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel колекції весна-літо 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel колекції весна-літо 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel колекції весна-літо 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel колекції весна-літо 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel колекції весна-літо 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel колекції весна-літо 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel колекції весна-літо 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel колекції весна-літо 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel колекції весна-літо 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel колекції весна-літо 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

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