Носибельна та елегантна: бренд Ferrari презентував колекцію весна-літо 2025

Розкішне шоу, на якому публіці представили справжню італійську розкіш, відбулося у Мілані в межах Тижня моди.

Креативний директор Ferrari Рокко Іанноне створив колекцію, яка лише своїм виглядом наштовхує на бажання сісти у розкішний спортивний автомобіль. У сезоні весна-літо 2025 він запропонував багато варіантів вбрань розкішного теракотового кольору, з дорогої висококласної шкіри та легкі сукні-комбінації трендового винного кольору.

Також Ferrari не упустили можливості використати тренд на торочку, її можна побачити у взутті нової колекції. Автомобільна естетика також була не дуже вираженою, хоча помітна в аксесуарах: рукавичках, окулярах, взутті.

Колекція Ferrari весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferrari весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferrari весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferrari весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferrari весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferrari весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferrari весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferrari весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferrari весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferrari весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferrari весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferrari весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferrari весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferrari весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferrari весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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