Новий тренд - чоботи-мультяшки: нью-йоркський бренд випустив взуття у вигляді телепузиків за 2,5 тисячі доларів

Бренд вирішив віддати шану легенді попкультури - шоу "Телепузики" та запустив з ним колаборацію.

Світ моди не припиняє дивувати й шокувати, адже щойно всі забули про величезні червоні черевики за 350 доларів від бренду з Нью-Йорка MSCHF, як з'явилися чоботи з телепузиками.

Неоново-зелені чоботи до колін, що нагадують Діпсі, героїню дитячого телешоу "Телепузики", яке виходило на екрани від 1997 до 2001 року, випустив нью-йоркський дизайнер Крістіан Ковен, відомий своїми знаменитими клієнтами, серед яких були Леді Гага, Наомі Кемпбелл та Бейонсе.

Він опублікував фотографію чобіт на своїй сторінці в Instagram з текстом: "Підпис не потрібний". Вартість цієї пари взуття 2 500 доларів.

Окрім дивного взуття, дизайнер випустив куртки, худі, футболки та штани з телепузиками. Вартість речей варіюється від майже 400 доларів до 600 доларів.

"Ми раді представити christian cowan x teletubbies, ексклюзивну капсульну колекцію класичних стилів із трафаретними принтами самих персонажів модної кампанії, натхненної 90-ми роками", - йдеться на сайті бренду.

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